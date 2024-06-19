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В Молдавии собираются наказать спортсменов за участие в Играх БРИКС в Казани

Теперь спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях в Казани, могут исключить из состава сборной

Игры БРИКС 2024/ВК

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Власти Молдовы планируют наказать своих спортсменов, которые участвовали в Играх БРИКС в Казани. Об этом говорится на сайте Минобра страны.

В сообщении говорится, что ведомство запросило объяснение у федераций, к которым относятся спортсмены. Если после расследования окажется, что организации сознательно разрешили делегации спортсменов отправиться в Россию, то им могут сократить или приостановить финансирование.

В министерстве сообщили, что федерации не могут отправлять членов нацсборных на соревнования в другие страны без согласования с ведомством. Теперь спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях в Казани, могут исключить из состава сборной.

Ранее депутат парламента в Молдавии, один из лидеров политического блока «Победа» Денис Уланов сказал, что в стране партнерство с РФ или дружеские отношения с жителями России считаются изменой родине.

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