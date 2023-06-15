Людей обеспечат едой и временным жильем: в Казани 142 человека остались без крова из-за пожара в пятиэтажном доме

Крупный пожар в пятиэтажном доме в Казани 14 июня был локализован

В Казани 14 июня произошло возгорание жилого пятиэтажного дома, расположенного по улице Чехова. Сообщение о происшествии поступило в 18:35.

В тушении пожара принимали участие 62 человека и были задействованы 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Огонь охватил площадь в 1 100 квадратных метров. Жители дома в количестве 132 человек были экстренно эвакуировано, к счастью, никто не пострадал. В 20:35 пожар был локализован, в 21:06 открытое горение ликвидировали.

В администрации Казани сообщили, что жителям пострадавшего дома рекомендовали обратиться к родным и близким, так как оставаться в квартирах небезопасно. Город готовит места временного размещения. Все, кто нуждается в расселении, может обратиться по телефону +7(937)623-46-56.

Всего в доме на Чехова проживает 142 человека. Сообщается, что у места происшествия для них работает штаб-палатка МЧС. Сегодня будет организован транспорт до пункта временного размещение, жильцы будут обеспечены едой.