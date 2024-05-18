Лучших переработчиков вторичных пластмасс отметят в Казани

Переработчики отработанных полимеров снова соберутся 7-8 июня в Казани на мероприятие, организованное компанией "Вторпрайс" (Vtorprice), где пройдет награждение премией "Переработчик Года" VRA2024.

Среди участников предыдущего года были делегации из Турции и Израиля, в этот раз ожидаются гости из Китая и Азербайджана.

Высокопоставленные руководители отраслевых компаний и ключевые участники рынка примут участие в мероприятии, где будут вручены награды трем лучшим компаниям в виде стеклянных кубков и денежных призов.