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Likee Party зажжет в августе в Казани

Сначала фестиваль пройдет 17 августа в «Миллени...

Предоставлено изданию

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Портал Likee объявил о запуске Likee Party Tour. Мероприятие соберет вместе молодежь и российских инфлюенсеров.

Сначала фестиваль пройдет 17 августа в «Миллениуме» в Ярославле. После этого тур отправится в Казань, Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. Гости: ведущий Муз-ТВ Влад Кобяков, певцы АМИРЧИК и Анет Сай, блогеры и т.д.

Кроме того, артисты покажут шоу на красной дорожке. Талисман Likee — КиКи появится перед гостями в виде большой надувной фигуры. Люди смогут сфотографироваться в спецзонах, принять участие в фан-встречах и взять автографы или подарки от известных блогеров.

16+

Ранее мы писали о том, что в Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров. Местных жителей уже успокоили и объяснили это явление.

Кроме того, мы говорили, что в РТ 8 августа 2024 года, прогнозируется температура воздуха до +27 градусов.

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