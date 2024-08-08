Likee Party зажжет в августе в Казани

Портал Likee объявил о запуске Likee Party Tour. Мероприятие соберет вместе молодежь и российских инфлюенсеров.

Сначала фестиваль пройдет 17 августа в «Миллениуме» в Ярославле. После этого тур отправится в Казань, Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. Гости: ведущий Муз-ТВ Влад Кобяков, певцы АМИРЧИК и Анет Сай, блогеры и т.д.

Кроме того, артисты покажут шоу на красной дорожке. Талисман Likee — КиКи появится перед гостями в виде большой надувной фигуры. Люди смогут сфотографироваться в спецзонах, принять участие в фан-встречах и взять автографы или подарки от известных блогеров.

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