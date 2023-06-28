"Курбан-байрам пробуждает в сердцах верующих сострадание": Рустам Минниханов поздравил верующих татарстанцев с праздников

Глава РТ Рустам Минниханов поздравил верующих с Курбан-байрамом

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха. Он отметил, что Курбан-байрам является праздником добрый дел и благих свершений, подчеркнув, что в этот день во всех мечетях совершается торжественный намах, на котором верующие обращаются к Всевышнему с благодарностью и просьбами о даровании духовных благ, мира и благополучия.

Рустам Минниханов отметил, что Курбан-байрам пробуждает в сердцах верующих сострадание к неимущим и больным, почтение к родителям и пожилым людям, а также веру в будущее.

Глава Татарстана пожелал всем достойно отметить Курбан-байрам, мира, добра и помощи Всевышнего во всех благих начинаниях, пишет ИА "Татар-информ".