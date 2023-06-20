"Культура и традиции диктуют навязанный домострой": Талия Мунуллина пожаловалась на занижение зарплаты

В Казани Минуллина рассказала о своей зарплате на 25% ниже зарплаты министров

По результатам проведенных исследований был сделан вывод, что, в среднем, женщины зарабатывают меньше, нежели мужчины, даже если трудятся на тех же должностях, о чем рассказала глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, выступая на круглом столе в Казани, темой которого была роль женщин в ESG-повестке.

Она отметила, что сама лично занимает госдолжность и имеет статус министра, а также имеет показатели, как и у министра. Однако, ее зарплата ниже. Связано это с тем, что она руководитель ведомства, а не министр.

- Я не считаю, что работаю меньше или хуже других министров, но зарплата у меня меньше. На 25 процентов [меньше] по сетке, но там очень много элементов влияет, стаж, надбавки и так далее, - заявила она .

Руководитель агентства также рассказала, что в мусульманском регионе женщина намного сложнее работать, так как культура и традиции диктуют навязанный домострой, когда женщина должна оставаться дома и следить за детьми и состоянием была, передает ее слова "БИЗНЕС Online".