Конфликт в семье обернулся разбитыми стеклами и вызовом полиции в Казани

В Казани местный житель напился и принялся ругаться с тещей и супругой. Как итог, он испортил имущество.

По предварительной информации, после конфликта зять стал считать деньги, которые он вложил в семью, однако, когда он не нашел ничего, что можно было бы взять, решил разбить окна в квартире. Неадекват оставил бутылку спиртного и быстро уехал на автомобиле.

Свидетели рассказали, что через некоторое время люди увидели его в крови в казанском магазине. Сейчас сотрудники полиции организовали проверку, специалисты расследуют произошедшее, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что житель Казани умер после капельницы от похмелья за 8 тысяч рублей. Косметолог пришла домой к пациентам и просто вколола раствор за 8 тыс. рублей. При этом, она не спросила, что беспокоит пару.Через некоторое время у супругов появились температура и рвота с кровью.