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Казанский зоопарк показал видео прыгающего пятнистого олененка

Работники зоопарка с юмором отнеслись к увиденному

KazanZoo1806

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Зоопарк в Казани показал пятнистого олененка, который прыгает от радости. Видео появилось в телеграм-канале местного учреждения.

В публикации сотрудники сообщили, что таким образом казанская самка оленя Ярослава показывает, что она в хорошем настроении, возможно от наступления выходных.

Работники зоопарка с юмором отнеслись к увиденному и заявили, что просто прыгать хочется от счастья, что рабочая неделя заканчивается, несмотря на то, что впереди еще суббота.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Маргарита Базылюк одержала победу в короткой программе на 3 этапе юниорского Гран‑при Российской Федерации в региональной столице Татарстана.

Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе в этом году Маргарита также выиграла на первенстве РФ среди юниоров и даже стала чемпионкой страны по прыжкам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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