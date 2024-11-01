Фигуристка Базылюк выиграла юниорский Гран-при в Казани
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Фигуристка Маргарита Базылюк одержала победу в короткой программе на 3 этапе юниорского Гран‑при Российской Федерации в региональной столице Татарстана.
Известно, что девушка получила 75,11 балла. Она выполнила тройной аксель с 3-м тулупом. На 2 месте находится София Дзепка (71,54), а на 3 месте оказалась спортсменка — Елизавета Андреева, которая получила 69,24 балла.
Участницы соревнований сегодня, 1 ноября 2024 года, должны показать произвольные программы.
Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе в этом году Маргарита также выиграла на первенстве РФ среди юниоров и даже стала чемпионкой страны по прыжкам.
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