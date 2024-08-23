Казанская прокуратура требует проверить бывшего главу МВД по РТ Мишенькина

В ходе суда над предпринимателем Станиславом Мишенькиным государственный обвинитель С. Марфина попросила проверить бывшего сотрудника МВД Татарстана Артема Хохорина и бывшего руководителя полиции региональной столицы Ильнура Хаялиева, пишет «Бизнес Онлайн».

Женщина потребовала организовать проверку после случая, когда руководитель ОП Юдино дал показания против министра. Не так давно прокуратура просила для Мишенькина условный срок, однако через некоторое время изменила свою позицию. Причина - Мишенькин уклонялся от лечения в наркоклинике и продолжал получать штрафы даже после лишения прав.

В прокуратуре уверены, что проверка нужна, чтобы установить возможные причины, которые могли способствовать совершению преступления Станиславом Мишенькиным.

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