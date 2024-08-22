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В Челнах на стройплощадке произошла драка

Подозреваемый – 33-летнего мужчина из Елабуги

pixabay.com

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Сведения о массовой драке не правдивы.

В соцсетях появились сведения о драке на строительной площадке в Челнах, во время которой якобы мигрантов избили крановщика.

Сотрудники полиции выясняли, что 9 августа рабочие поругались и крановщик побил каменщика.

По этому факту было возбуждено дело по части 2 статьи 112 УК РФ.

Подозреваемый – 33-летнего мужчина из Елабуги, для него избрали обязательства о явке.

Известно, что у иностранцев, которые трудились на стройке, есть все документы,.

Ранее мы писали о том, что житель Набережных Челнов полгода жил с 14-летней девочкой, стал отцом и получил 2 года. В суде ребята сообщили, что все между ними было по обоюдному согласию, однако парень все равно получил ограничение свободы на 2 года. Местный житель мог быть освобожден, если бы он со своей девушкой...

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