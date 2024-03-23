Казанцы несут розы и гвоздики к мемориалу в память о погибших в теракте

На пешеходной улице Баумана в Казани возник стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в подмосковье. Место расположилось рядом с часами, которые долгое время служили свидетелями встреч местных жителей с их близкими и друзьями.

У таблички с надписью "Скорбим со всей страной. Крокус Сити Холл" все больше появляется гвоздик красного и белого цвета, а также розы.

Этот место стал символом скорби и единства, где люди выражают свою поддержку.