Казанцев напугали громкие хлопки из-за испытаний на Пороховом заводе
Казанцы были озадачены чередой громких звуков и наличием столба чёрного дыма в городе. Оказалось, что причиной шума стали плановые испытания на пороховом заводе Казани.
Как пояснили представители предприятия, работы были заранее анонсированы и завершатся уже в 5 вечера. Ожидалось, что в ходе испытаний будет произведено 47 выстрелов.
Городская администрация призывает граждан не паниковать, напоминая, что такие испытания будут проводиться и в будущем, начиная с 4 января, согласно плану, озвученному в пресс-службе мэрии.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец