Казанцев напугали громкие хлопки из-за испытаний на Пороховом заводе

Казанцы были озадачены чередой громких звуков и наличием столба чёрного дыма в городе. Оказалось, что причиной шума стали плановые испытания на пороховом заводе Казани.



Как пояснили представители предприятия, работы были заранее анонсированы и завершатся уже в 5 вечера. Ожидалось, что в ходе испытаний будет произведено 47 выстрелов.



Городская администрация призывает граждан не паниковать, напоминая, что такие испытания будут проводиться и в будущем, начиная с 4 января, согласно плану, озвученному в пресс-службе мэрии.