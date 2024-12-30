Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Казанцев напугали громкие хлопки из-за испытаний на Пороховом заводе

Казанцы были озадачены чередой громких звуков и...

Подписаться в Telegram

Казанцы были озадачены чередой громких звуков и наличием столба чёрного дыма в городе. Оказалось, что причиной шума стали плановые испытания на пороховом заводе Казани.

Как пояснили представители предприятия, работы были заранее анонсированы и завершатся уже в 5 вечера. Ожидалось, что в ходе испытаний будет произведено 47 выстрелов.

Городская администрация призывает граждан не паниковать, напоминая, что такие испытания будут проводиться и в будущем, начиная с 4 января, согласно плану, озвученному в пресс-службе мэрии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

час назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

боятся ли тараканы

Новости Татарстана

день назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Важное в РТ

3 дня назад

В 2024 году татарстанцы больше всех регионов проводили деловые встречи онлайн

жалюзи на окна установка в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

22 часа назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

Новости Татарстана

день назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Казани

6 часов назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Татарстана

день назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Казани

11 минут назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Казани

36 минут назад

В Казани отреставрировали один из корпусов усадьбы Сапогульцева

Новости Казани

час назад

Казанцев напугали громкие хлопки из-за испытаний на Пороховом заводе

Новости Татарстана

час назад

Татарстан вошёл в топ-5 рейтинга регионов России по показателю «Цифровая зрелость»
Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены ...
Новости Казани
день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

Новости Татарстана

2 часа назад

Судить за мошенничество будут бывшего директора Бугульминского русского драмтеатра

Новости Татарстана

3 часа назад

Какая погода ждет татарстанцев на Новый год раскрыли синоптики

Новости Татарстана

3 часа назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия
Новости России
6 дней назад

Какие сервисы Сбера помогают экономить семейный бюджет перед Новым годом