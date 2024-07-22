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Казанцам напомнили о запрете находиться на фонтанах

В фонтанах купаться нельзя, так как они совсем ...

Дарья Порсева

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Специалисты напомнили гостям и местным жителям Казани, что бегать и просто стоять на фонтанах без обуви нельзя.

В соцсетях администрации появилась жалоба на деревянные настилы и покрытие самих фонтанов в Горкинско-Ометьевском лесу. Как рассказали люди, из-за этого дети поскальзываются.

В исполнительном комитете Казани подчеркнули, что быть на фонтане босиком категорически запрещено. Такие сведения есть на стенде с правилами около объекта.

Комитет внешнего благоустройства также сообщил, что в фонтанах купаться нельзя, так как они совсем для этого не предназначены. Такие объекты не могут обеспечить безопасность людей и находится на них опасно.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, мы говорили, что дожди и похолодание до +19 градусов будет в РТ 22 июля.

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