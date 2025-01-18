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Казанца, вернувшегося из Польши, будут судить за нарушение миграционных правил

Жителя Казани осудят за несоблюдение законодате...

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Жителя Казани осудят за несоблюдение законодательства миграции и фальсификацию документов. Информацию предоставил Следственный комитет по РТ.


По их версии, в августе позапрошлого года казанец взял вид на жительство в Польше, однако не проинформировал миграционные органы о том, что вернется в РФ. В добавок к этому, в октябре мужчина получил фальшивое водительское удостоверение с помощью интернета. Дело в скором времени рассмотрят в суде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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