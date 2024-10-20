Казань ждёт тёплая погода
Алмакаева Алина
В это воскресенье жителей Казани ожидает приятная и теплая погода. Согласно информации Гидрометцентра Республики Татарстан, в столице установится комфортная осенняя погода без дождя.
В днем температура поднимется до +7…+9 градусов Цельсия. Метеорологи прогнозируют переменную облачность, что позволит горожанам насладиться последними теплыми днями осени.
К ночи воздух охладится до -4 градусов.
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