Казань ждёт тёплая погода

В это воскресенье жителей Казани ожидает приятная и теплая погода. Согласно информации Гидрометцентра Республики Татарстан, в столице установится комфортная осенняя погода без дождя.

В днем температура поднимется до +7…+9 градусов Цельсия. Метеорологи прогнозируют переменную облачность, что позволит горожанам насладиться последними теплыми днями осени.

К ночи воздух охладится до -4 градусов.