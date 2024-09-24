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Казань ожидает делегацию из Кубы на саммите БРИКС

РТ ожидает приезд кубинской делегации на саммит...

Алмакаева Алина

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РТ ожидает приезд кубинской делегации на саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом заявил посол России в Кубе Виктор Коронелли.

По его словам, приглашение было направлено президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, но ответ на него пока не получен, как сообщает РИА Новости. Российская сторона выражает надежду на положительный отклик.

Саммит БРИКС намечен на период с 22 по 24 октября в столице Татарстана. Ожидается, что мероприятие посетят более 20 лидеров государств.

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