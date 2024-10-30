Казань обогнала Москву и Питер по росту цен на аренду жилья

В списке городов-миллионников России, где аренда квартир подорожала больше всего, находится Красноярск. В этом городе цены за год выросли практически в 1,7 раза. Об этом рассказали в «РБК-Недвижимости».

По результатам 3 квартала этого года медианная ставка найма в Красноярске — 27 тысяч рублей ежемесячно - это на 66,3% больше, чем в 3 квартале 2023 года.

На 2 месте располагается город Ростов-на-Дону. Там ставка аренды стала больше за год на 50,1% (до 38 тысяч рублей в месяц).

На 3 месте находится Казань (рост составил 45,9%, цена выросла до 50 тысяч рублей).

На 4 позиции — Санкт-Петербург рост — +44%, до 54 тысяч рублей.

На 5 месте стоит Самара, там аренда за один год увеличилась на 41,5% — до 39 тысяч рублей.

Москва расположилась на 6 месте.

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