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· 16+ · Екатерина Елисеева

Казань на 3 месте среди лучших городов для жизни школьников

На первом месте Москва

Яндекс.Карты/Кирилл Валерьевич

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Казань в списке лучших российских городов для жизни детей школьного возраста. Об этом сообщили эксперты сервиса «Работа.ру» после опроса.

На первом месте Москва, за нее проголосовали 43% опрошенных. На 2 месте - Санкт-Петербург (примерно 33%). Казань расположилась на 3 месте (18%).

Далее следует Краснодар (15%), а затем Сочи (13%), Нижний Новгород (11%) и Калининград (10%).

Главные критериями оценки - инфраструктура, число секций и кружков, а также количество школ и секций.

Ранее мы писали о том, что Казань на 2 месте направлений для путешествий книголюбов. В региональной столице специалисты рекомендуют книголюбам прийти в Национальную библиотеку Татарстана.

Кроме того, мы говорили, что Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе. В среднем в городе отдыхающие останавливаются на 4 ночи.

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