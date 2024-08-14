Казань на 3 месте среди лучших городов для жизни школьников

Казань в списке лучших российских городов для жизни детей школьного возраста. Об этом сообщили эксперты сервиса «Работа.ру» после опроса.

На первом месте Москва, за нее проголосовали 43% опрошенных. На 2 месте - Санкт-Петербург (примерно 33%). Казань расположилась на 3 месте (18%).

Далее следует Краснодар (15%), а затем Сочи (13%), Нижний Новгород (11%) и Калининград (10%).

Главные критериями оценки - инфраструктура, число секций и кружков, а также количество школ и секций.

Ранее мы писали о том, что Казань на 2 месте направлений для путешествий книголюбов. В региональной столице специалисты рекомендуют книголюбам прийти в Национальную библиотеку Татарстана.

Кроме того, мы говорили, что Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе. В среднем в городе отдыхающие останавливаются на 4 ночи.