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Татарстанцы 6 августа смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ и его филиалы

Такая акция работает каждый первый вторник месяца

Яндекс.Карты/Татьяна Чернова

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Уже 6 августа 2024 года, жители региона смогут абсолютно бесплатно прийти в Национальный музей Татарстана и его филиалы. Об этом рассказали в учреждении.

Такая акция работает каждый первый вторник месяца. Экскурсии и различные мастер-классы будут оплачиваться по прейскуранту.

Помимо этого, во вторник в музее пройдет лекция, которая будет посвящена взятию города белыми в августе 1918 года. Перед этим жители и гости Казани послушают выступление руководителя военно-исторического клуба «Витязь» о том, белые смогли захватить город, и как связано взятие региональной столицы с пропажей золотого запаса страны. Начало лекции в 14:00.

Ранее мы писали о том, что Казань на 4 месте среди городов РФ по уровню зарплат у менеджеров по закупкам. Вместе с Казанью в рейтинге на этом же месте находятся Краснодар, Красноярск и Новосибирск

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