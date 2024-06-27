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Изображение Александра Пушкина появилось на фасаде казанской гимназии №20

Рядом с Александром Пушкиным также изображена Спасская башня

Управление образования

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На фасаде казанской гимназии №20 появилось изображение поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мурал нанесли честь 225-летия со дня рождения великого писателя. Его площадь - 70 кв. м.

С идеей создать рисунок выступил руководитель гимназии Максим Николаев. Изображение выбирали вместе с коллективом учебного заведения, школьниками и выпускниками, которые занимаются дизайном.

Создали мурал бывшие ученики гимназии №20 – братья Даниил и Сергей Сергеевы. Ранее ребята писали картины «Цифровизация в РТ» около входа в гимназию №18, «Счастье в детях» в рекреации учебного заведения №86 и т.д.

Рядом с Александром Пушкиным также изображена Спасская башня как исторический символ современного города. Граффити было украшено татарскими и русскими орнаментами.

Ранее мы писали о том, что в Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского.

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