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В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

У фонтана есть 12 струй

Благоустройство Казани

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О работе нового фонтана в сквере Белинского в Казани рассказал комитет внешнего благоустройства города в телеграм-канале.

В сообщении говорится о том, что 26 июня 2024 года, специалисты запустили фонтан, рабочие закончили все необходимые работы чуть раньше, чем должны были. Другой фонтан проработал не более 10 лет. Теперь в жару местных жителей будет радовать новый объект.

У фонтана есть 12 струй в высоту около 1 метра и центральную в 2 раза выше. В вечернее время конструкция загорается разными цветами благодаря 15 светильникам.

Ранее мы писали о том, что в Казани модернизируют больницу №12 в жилищном комплексе «Салават Купере». 3-этажное строение общей площадью больше 10,3 тыс. квадратных метров будет включать в себя взрослую и детскую поликлиники. Всего учреждение рассчитано на 750 посещений за одну смену.

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