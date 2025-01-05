Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

На Вознесенском тракте в Казани из-за скользкого покрытия легковая машина потеряла контроль над управлением и опрокинулась на крышу. Фотоснимки, сделанные на месте происшествия и распространенные в интернете, указывают на то, что инцидент произошел неподалеку от пересечения с Гвардейской улицей и Мамадышским трактом.



Судя по изображениям, автомобиль серьезно пострадал — помимо явных повреждений крыши, заметно искореженный кузов.



За последние сутки это уже не единственный случай аварийной ситуации на дорогах столицы Татарстана. Водители сообщают о непростых погодных условиях и настоятельно рекомендуют проявлять повышенную бдительность на опасных участках трассы.



На текущий момент информация о наличии пострадавших уточняется.