Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

На Вознесенском тракте в Казани из-за скользког...

Соцсети

Подписаться в Telegram

На Вознесенском тракте в Казани из-за скользкого покрытия легковая машина потеряла контроль над управлением и опрокинулась на крышу. Фотоснимки, сделанные на месте происшествия и распространенные в интернете, указывают на то, что инцидент произошел неподалеку от пересечения с Гвардейской улицей и Мамадышским трактом.

Судя по изображениям, автомобиль серьезно пострадал — помимо явных повреждений крыши, заметно искореженный кузов.

За последние сутки это уже не единственный случай аварийной ситуации на дорогах столицы Татарстана. Водители сообщают о непростых погодных условиях и настоятельно рекомендуют проявлять повышенную бдительность на опасных участках трассы.

На текущий момент информация о наличии пострадавших уточняется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

Умер экс-директор Казгоржилхоза Александр Горнак

Важное в РТ

день назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

клопы откуда

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2025 году начнутся новые производства по замещению импорта

Интересное в Казани

3 дня назад

Вам захочется это повторить: рассказываем, где провести новогодние праздники в Казани

цена за штукатурку стен за квадратный метр в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Казань

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане заработал новый цех по производству масла

Новости Казани

день назад

Вузы Казани стали одними из самых популярных у абитуриентов из Таджикистана

Новости Казани

день назад

Казанцев призвали убрать машины во время очистки обочин от снега

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с 1 января выросла оплата за детские сады
Лонгриды
2 дня назад

Праздничные излишества позади: как вернуть организм в норму после новогоднего застолья

Новогодние праздники — это время, когда мы позв...

Новости Казани

час назад

Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх

Новости Казани

час назад

Инспекторы разыскивают Гринча, который ехал по центру Казани на крыше автомобиля

Новости Казани

2 часа назад

УНИКС взял седьмую победу подряд в лиге ВТБ, выиграв «Зенит»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане резко придут морозы до -13 градусов
В Богатых Сабах сцепились около 200 человек
Новости Татарстана
2 дня назад

В Богатых Сабах сцепились около 200 человек

Новости Татарстана

3 часа назад

Дорога к Раифе вновь перегружена из-за пробок

Новости Татарстана

4 часа назад

Какие мероприятия пройдут в Казани 5 января

Новости Казани

5 часов назад

Прорыв канализации произошёл в Комитете защиты прав инвалидов Татарстана
Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из м...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой