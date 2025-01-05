Из-за гололеда в Казани автомобиль перевернулся колёсами вверх
Соцсети
На Вознесенском тракте в Казани из-за скользкого покрытия легковая машина потеряла контроль над управлением и опрокинулась на крышу. Фотоснимки, сделанные на месте происшествия и распространенные в интернете, указывают на то, что инцидент произошел неподалеку от пересечения с Гвардейской улицей и Мамадышским трактом.
Судя по изображениям, автомобиль серьезно пострадал — помимо явных повреждений крыши, заметно искореженный кузов.
За последние сутки это уже не единственный случай аварийной ситуации на дорогах столицы Татарстана. Водители сообщают о непростых погодных условиях и настоятельно рекомендуют проявлять повышенную бдительность на опасных участках трассы.
На текущий момент информация о наличии пострадавших уточняется.
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