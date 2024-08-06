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Из Казани в Шанхай можно будет улететь уже с 28 сентября

Воздушное судно - Airbus A330

Екатерина Елисеева

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Уже с 28 сентября 2024 года, казанский аэропорт запускает новые авиарейсы в Шанхай. Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю.

Казань будет 3 российским городом, после Москвы и Питера, из которого появится возможность улететь в Китай прямым рейсом.

Воздушное судно - Airbus A330, которое будет доставлять пассажиров в Китай и обратно, вмещает в себя 264 человека.

Ранее мы писали о том, что авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Казани в Ташкент. Прибывших в Казань гостей специалисты встретили с гостеприимством — около воздушного судна людей угостили татарскими сладостями. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю, время в пути - более 3 часов.

Кроме того, мы говорили, что из Казани в Ереван с 9 августа запустят новые авиарейсы. Рейсы станут осуществляться самолетами Airbus A321.

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