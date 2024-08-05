Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Казани в Ташкент

Первый самолет из Ташкента (Узбекистан) прилетел в казанский аэропорт 5 августа 2024 года.

Как рассказал гендиректор авиационной компании «ЮВТ АЭРО», авиаперелет по этому направлению популярен.

Прибывших в Казань гостей специалисты встретили с гостеприимством — около воздушного судна людей угостили татарскими сладостями.

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Время в пути - более 3 часов.

Ранее мы писали о том, что Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград. Принять участие в торгах потенциальный поставщик может до 12 августа 2024 года, ответственного выберут уже 14 августа.

Кроме того, мы говорили, что Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей. Первым событием станет Международный день пожилых людей.