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Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября

Напомним, в 2024 году старая часть открылась дл...

Мэрия Казани/Денис Гордийко

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Историческая часть зооботсада в Казани уже 10 ноября 2024 года, закроет свои двери для людей до весны.

В настоящее время на территории проживают алтайские маралы, овцы, пятнистые олени, различные птицы и т.д..

Известно, что историческая часть учреждения откроется только весной, при этом, постояльцы зообатсада никуда не денутся, они останутся на месте.

Напомним, в 2024 году старая часть открылась для гостей 26 апреля. Новая часть «Река Замбези. Африка» будет работу.

Всего в зоопарк есть 134 видов животных. С начала текущего года по 10 октября заведение посетили больше 746 тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что казанский зоопарк показал видео прыгающего пятнистого олененка. Работники зоопарка с юмором отнеслись к увиденному и заявили, что просто прыгать хочется от счастья. Смотреть видео.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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