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Исмаэль Бако поделился, почему УНИКС сегодня сможет победить «Уралмаш»

Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако расска...

Пресс-служба БК УНИКС

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Центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако рассказал, какие результаты он ожидает от важного поединка с «Уралмашем» дома. Он отметил, что команда ведет стабильный и агрессивный стиль игры, и для достижения победы в сегодняшней игре ключевым аспектом станет прочная защита.

Бако подчеркнул, что они нацелены на улучшение их игры. По его словам, «Уралмаш» показывает высокий уровень баскетбола и имеет сильный состав. Чтобы добиться успеха, им нужно обеспечить защиту, которая не даст сопернику добиться уверенности в своей победе с начала матча.

Игра начнется сегодня, 12 января, в 18:00 по московскому времени. В данный момент УНИКС стоит на третьем месте в таблице Единой лиги ВТБ, в то время как «Уралмаш» находится на пятом. Интересно, что в прошлом сезоне УНИКС смог одержать 10 побед подряд, тогда как «Уралмаш» не знает поражений в последних четырех выездных играх.

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