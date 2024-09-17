Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фото казанских школьниц

Волынец заявила, что сотрудники полиции организ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец сообщила, что она отправит в отделение полиции заявление после того, как узнала о существовании анонимного чата с фото школьниц Казани. Об этом специалист рассказала «Вечерней Казани».

Не так давно был найден канал в Телеграме, в котором находятся фотографии девочек, а подписчики обсуждают их внешность, порой в слишком откровенной форме. К омбудсмену также обратились родители детей.

Волынец заявила, что сотрудники полиции организуют по этому факту проверку. В настоящее время уже видно распространение персональных данных и, вероятно, педофилия.

Эксперт попросила родителей, чтобы они поговорили со своими детьми на тему снимков, которые лучше не выкладывать в социальные сети.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид. Фото.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

уничтожение тараканов в москве нужно созерцать для состоянием труб сантехники отделки стен

Новости Казани

день назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Где согреться душой и телом этой осенью? Показываем излюбленные казанцами бары, рестораны и кафе

фотосессия love story в Краснодаре

Новости Татарстана

18 часов назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

19 часов назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района
Новости Татарстана
14 часов назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

23-летний парень сейчас учится в Барселоне

Новости Татарстана

33 минуты назад

16 сентября задержан еще один чиновник из Татарстана

Новости России

19 часов назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

Новости Казани

48 минут назад

На Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей

Новости Казани

час назад

В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Тукая и Садыковой
Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фот...
Новости Казани
час назад

Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фото казанских школьниц

Новости Казани

18 часов назад

Премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана

Новости Татарстана

19 часов назад

В Елабугу и в 2 района Татарстана назначены новые прокуроры

Новости Татарстана

19 часов назад

Из-за несвоевременной выдачи зарплаты детям в РТ завели дела
Искусственный интеллект МТС заговорил на татарс...
Важное в РТ
6 дней назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке
Индонезию ждут на саммите БРИКС в Казани с 22 п...
Новости Казани
час назад

Индонезию ждут на саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября