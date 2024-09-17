Ирина Волынец заявит в полицию из-за чата с фото казанских школьниц

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец сообщила, что она отправит в отделение полиции заявление после того, как узнала о существовании анонимного чата с фото школьниц Казани. Об этом специалист рассказала «Вечерней Казани».

Не так давно был найден канал в Телеграме, в котором находятся фотографии девочек, а подписчики обсуждают их внешность, порой в слишком откровенной форме. К омбудсмену также обратились родители детей.

Волынец заявила, что сотрудники полиции организуют по этому факту проверку. В настоящее время уже видно распространение персональных данных и, вероятно, педофилия.

Эксперт попросила родителей, чтобы они поговорили со своими детьми на тему снимков, которые лучше не выкладывать в социальные сети.

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