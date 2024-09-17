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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Памятник находится в списке объектов культнаследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана

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В РТ археологи окончили раскопки «Новобиксинтеевского могильника», который старше пирамид в Египте на 1,5 тысячи лет. Об этом рассказали сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия.

Памятник находится в списке объектов культнаследия. В ходе раскопок были найдены 9 погребений первобытных жителей каменного века с наконечниками стрел, различными украшениями и предметами из клыков зверей.

Исследователи думают, что находки древнее пирамид больше чем на 1,5 тыс. лет. Кроме того, археологи нашли 2 более поздних погребения, которые относятся к раннему средневековью, а также часть кирпичной смолокурни 19 века.

Ранее мы писали о том, что премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана.
Такая премия вручается россиянам с 2017 года. Ее могут получить учителя за значительный вклад в научно-методическую работу, подготовку кадров, применение технологий в образовании и за многое другое.

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