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Ирина Королёва вернулась в «Динамо-Ак Барс» после сезона в «Ленинградке»

Ирина Королева, возвращаясь в состав волейбольного клуба "Динамо-АК Барс" из Казани после успешного игрового сезона в петербургской "Ленинградке", привносит в команду не только опыт и профессионализм, но и дух победительницы.

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Ирина Королева, возвращаясь в состав волейбольного клуба "Динамо-АК Барс" из Казани после успешного игрового сезона в петербургской "Ленинградке", привносит в команду не только опыт и профессионализм, но и дух победительницы. Стабильность и победный настрой Ирины помогли "Динамо-АК Барс" завоевать чемпионство России в сезоне 2019/2020.

Помимо этого, в предыдущем сезоне Ирина не только помогла "Ленинградке" добиться бронзовых медалей в российской суперлиге, но также вывела команду в финал кубка России и Кубка столетия. Ее профессионализм, лидерские качества и опыт игры на высочайшем уровне делают ее ценным приобретением для любой команды.

Ирина Королева — героиня в мире волейбола, способная вдохновить своих партнеров по команде на великие свершения и победы. Ее возвращение в "Динамо-АК Барс" обещает захватывающий сезон и новые яркие победы под звездным небом спортивных арен.

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