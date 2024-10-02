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Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Иностранец говорит, что девушка в автомобиле от...

pixabay.com

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Все случилось 30 сентября в Казани. По неподтвержденной информации, все было в каршеринге в Авиастроительном районе.

Молодого человека уже задержали. По предварительным данным было заведено уголовное дело.

Как рассказали в «Татар-информе», студент работал в такси. Школьница якобы заказала авто, однако по прибытии у нее появились проблемы с оплатой проезда. Казанка пересела вперед, чтобы перевести денежные средства и тогда парень взял ее силой.

Иностранец говорит, что девушка в автомобиле отменила поездку, а затем назвала другой адрес. На месте она по своей воле согласилась на интим.

Оказалось, что парень из другой страны учится в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева.

Стало известны подробности о семье пострадавшей 16-летней девушки из Казани.

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