Ия, Иосиф и Артем: стало известно, какими именами родители Казани реже всего называют детей

Названы самые редкие имена детей Казани на прошлой неделе

В Казани на прошлой неделе. с 18 по 24 сентября, родились 357 детей, среди которых 185 мальчиков и 172 девочки. Самый маленький вес новорожденного составил 2 280 грамм, а самый большой - 4 880.

Среди самых часто встречающихся имен за это время Артем, Амир, Карим, Роман, Роман, Ева, Камиля, София, Марьям, Асель.

А вот реже всего детей называли Ефрем, Яромир, Иосиф, Рамир, Гавриил, Владислав, Лукьян, Мишэль, Ия, Лукерья, Ирада, Ильсылу, Назира.

Как сообщают представители Управления ЗАГС Казани, поженились за это время 336 пар.