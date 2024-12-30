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ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

Казанский «Ак Барс» завершил домашний матч с че...

ХК «Ак Барс»

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Казанский «Ак Барс» завершил домашний матч с череповецкой «Северсталью» поражением, пропустив решающий гол в последние мгновения. Итоговый счет встречи – 2:3 – стал неожиданностью для болельщиков, собравшихся на трибунах.

Игра началась для хозяев с удачного момента: на 6-й минуте Никита Лямкин сделал точную передачу на Дмитрия Кателевского, который, выйдя один на один с вратарём соперника, уверенно отправил шайбу в ворота.

Долгое время череповецкая команда не могла поразить цель, однако на 33-й минуте им улыбнулась удача. Рикошет вывел шайбу прямо под удар Руслана Абросимова, который воспользовался моментом и отправил её за линию ворот, выровняв счёт.

Казалось, что «Ак Барс» возвращает контроль над матчем, когда на 44-й минуте капитан команды Дмитрий Яшкин после удачного отскока от борта переиграл вратаря соперника и вывел казанцев вперёд – 2:1.

Но «Северсталь» сумела навязать борьбу. На 47-й минуте гости реализовали численное преимущество – Данил Аймурзин пробил точно в цель. А уже за 17 секунд до конца третьего периода Аймурзин вновь оказался в центре внимания, завершив молниеносную контратаку точным ударом в девятку.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» остаётся на третьей строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 38 матчах. Впереди у казанской команды новые испытания, где им предстоит показать своё мастерство и сохранить позиции перед плей-офф.

Тренерский штаб уже проанализировал ошибки и обещает мобилизовать силы для следующей игры, чтобы вернуть веру болельщиков и добиться более успешного результата.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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