Генпрокурора РФ разберется в выселении студентов КФУ из Деревни Универсиады

Генеральная прокурора РФ будет разбираться с выселением студентов Казанского федерального университета, на место которых придут силовики к саммиту БРИКС.

Депутат Государственной думы РФ Владимир Исаков обратился к генпрокурору Игорю Краснову после жалоб на выселение учеников из Деревни Универсиады.

Чиновник подчеркнул, что выселение студентов нарушает ч. 2 ст. 105 Жилкодекса РФ, а также пришел в ужас после слов ректора университета о том, что учащиеся полтора месяца должны учиться сами.

Ранее мы писали о том, что выпускница школы №18 в Казани Полина Романенко получила 398 баллов по 4 предметам на едином государственном экзамене.

Будущая студентка сдавала русский язык, литературу, историю и английский язык. Полина Романенко пожелала успехов и упорства выпускникам учебных заведений в будущем.