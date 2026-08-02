Экономика

ОПЕК+ может согласовать рост добычи нефти в сентябре на 188 тыс. б\/с

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Семь стран ОПЕК+ на онлайн-встрече 2 августа об...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На онлайн-встрече 2 августа семь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудят план добычи нефти на сентябрь. По информации Reuters, участники могут согласовать рост производства на 188 тыс. баррелей в сутки и приостановить дальнейшее увеличение разрешённого максимума до конца года.

В воскресенье пройдёт заседание министерского мониторингового комитета альянса. Он рассмотрит текущую ситуацию на рынке и оценит исполнение условий сделки ОПЕК+, но не принимает решений по уровням добычи: его роль ограничена мониторингом и анализом. При необходимости комитет может созвать внеочередную встречу министров стран ОПЕК+.

По расчётам ТАСС, с октября 2025 года по июль включительно семёрка без учёта квоты ОАЭ вернула на рынок примерно 1,127 млн б\/с. Для полного сворачивания сокращения добычи на 1,5 млн б\/с остаётся вернуть ещё около 378 тыс. б\/с, а с учётом августовского увеличения на 188 тыс. б\/с — порядка 190 тыс. б\/с.

С апреля 2025 года восемь стран начали постепенно возвращать на рынок сокращённые объёмы и в сентябре полностью вышли из добровольных ограничений на 2,2 млн б\/с — на год раньше плана. Затем государства приступили к отказу от сокращения ещё на 1,65 млн б\/с; с 1 мая 2026 года, после выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+, формат работает в составе семи стран, и без учёта доли ОАЭ оставшийся объём сокращения составляет около 1,5 млн б\/с.

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