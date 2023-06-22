Фуд-корт, психолог и йога: жители Казани высказались, что бы им хотелось видеть в ДК химиков

Жители Казани попросили открыть в ДК химиков кабинет психолога и фуд-корт

В ДК химиков накануне провели общественные слушания, в которых принимали участие и граждане - молодые семьи, студенты и школьники. Жители выступили с идеями по обновлению дома культуры. В планах - провести еще два собрания на эту тему.

Министр по делам молодежи Татарстана отметил, что республика может получить финансирование на ремонт ДК по федеральному конкурсу "Регион для молодых", результаты которого будут известны 24 июня.

Молодые жители Казани на прошлой встрече предложили создать в ДК площадку для мастер-классов, открыть гончарную мастерскую, спроектировать зоны отдыха, а также организовать место для занятия йогой. Работающая молодежь хотела бы, чтобы здесь организовали кинопросмотры или языковые курсы.

Молодые семьи были бы рады кабинетам психологических консультаций, фуд-корту, кружкам для детей, маркетам, веревочным паркам, а также концертной и театральной площадке на открытом воздухе. Возле ДК горожане попросили предусмотреть места для парковки автомобилей и велосипедов.