На берегу реки Казанки собираются построить детскую больницу

В региональной столице Татарстана на берегу реки планируют построить детскую больницу. Эскизы уже готовы. Об этом рассказала в телеграм-канале архитектор Елена Валеева.

Выяснилось, что эксперты вдохновились стрекозой, которая занесена в Красную книгу. Ранее ее видели около реки Казанки. Цвета, которые будут использованы для покраски строения - лиловый, зеленый и голубой, так как именно они есть у насекомого.

Всего на месте будет 3 зоны: сквер при медицинском учреждении, городской сквер и прогулочная территория 2-го уровня благоустройства.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих. Такое решение принял Арбитражный суд региона. За 9 месяцев во время проверок удалось составить 100 протоколов о правонарушениях и наложить 7 штрафов на сумму более 150 тысяч рублей.