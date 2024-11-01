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· 16+ · Екатерина Елисеева

На берегу реки Казанки собираются построить детскую больницу

Всего на месте будет 3 зоны

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана на берегу реки планируют построить детскую больницу. Эскизы уже готовы. Об этом рассказала в телеграм-канале архитектор Елена Валеева.

Выяснилось, что эксперты вдохновились стрекозой, которая занесена в Красную книгу. Ранее ее видели около реки Казанки. Цвета, которые будут использованы для покраски строения - лиловый, зеленый и голубой, так как именно они есть у насекомого.

Всего на месте будет 3 зоны: сквер при медицинском учреждении, городской сквер и прогулочная территория 2-го уровня благоустройства.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих. Такое решение принял Арбитражный суд региона. За 9 месяцев во время проверок удалось составить 100 протоколов о правонарушениях и наложить 7 штрафов на сумму более 150 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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