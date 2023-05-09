«Это хуже бреда, осквернять святыни верующих»: Казанцы в недоумении от танцующей девушки на фоне Кул-Шарифа

В сети появилось видео, где девушка с обнажённой ногой танцевала на фоте мечети Кул-Шариф. Вот только многие пользователи интернета не оценили такое поведение.

В комментариях пользователи разделились на два фронта: те, кто осуждал за танцы у мечети и те, кто нейтрально относятся.

«Это недопустимо в самой мечети.А то что творится на фоне просто нами воспринимается "не правильно". Единственное что это глупо снимать такое», пишет Дина в комментариях.

«Мечеть нельзя осквернять вы что такое творите очнитесь»,- делится своим мнением Айнур.

«Танцует она с голой ляжкой, а стыдно мне», — пишет Елена.

Отметим, что это уже не первый случай, когда девушки танцуют на фоне мечети.