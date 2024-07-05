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Дымовую трубу в Казани 1895 года признают объектом культурного наследия

8-гранная кирпичная труба в 1895 году связана с историей русских промышленников и купцов Алафузовых

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

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Дымовая труба на ул. Гладилова в Казани была признана объектом культурного наследия (далее ОКН). Строение было возведено в конце XIX века. Идея уже прошла экспертизу, а её результаты появились на сайте Комитета Татарстана по охране ОКН.

8-гранная кирпичная труба в 1895 году связана с историей русских промышленников и купцов Алафузовых. Объект уникален тем, что он выполнен из белого камня.

К счастью, дымовая труба смогла сохраниться, в отличии от других элементов башни, что говорит о развитии промышленного производства в городе. Помимо этого, конструкция связана с героическим трудом военного времени.

Именно поэтому объекту присвоили статус культурного наследия.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 37-градусная жара 5 июля дополнится градом и грозой.

Кроме того, в селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов.

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