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· Полина Модестова

Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям

В Казани воспитателя детского сада обвинили в удержании ребенка в истерике в подсобке
Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям

pixabay

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В Казани в частном детском саду разгорелся настоящий скандал - мама девочки в возрасте двух лет узнала, как воспитатель относится к ее ребенку. Вскрылась правда благодаря видеозаписи, где на фоне жутко кричал ребенок. Как позже стало известно, это была девочка, которую заперли в подсобке. Воспитатель же в этот момент занималась с другими малышами.

Со слов мамы девочки, в процессе разбирательств стали всплывать и другие страшные факты из жизни садика. К примеру, женщина, которая ранее работала здесь, рассказала, что игрушки и продукты она носила свои, чтобы дети "не питались из пакетиков" и "хоть во что-то играли".

Заведующая воспитательница уверяет, что никого нигде не запирали, а все обвинения обрушились на нее несправедливо.

Родители девочки, которую довели до истерики, намерены писать заявление в полицию. обращаться в прокуратуру и следственный комитет. Малышка в этот садик больше не вернется, сообщает tatarstan24.tv.

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