Долго боролся с болезнью: скончался известный в Челнах музыкант Александр Колигер

Скончался известный в Набережных Челнах музыкант Александр Колигер

В Москве ушел из жизни известный джазовый музыкант Александр Колигер. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Александр Николаевич Колигер приехал в Набережные Челны в 1975 году. Он был приглашен "КАМАЗом". Музыканту выделили трехкомнатную квартиру и предложили возглавить эстрадный оркестр в ДК "Энергетик".

После этого Колигер стало основателем джаз-клуба "Модус", куда приезжали звезды мирового джаза, а также достаточно часто и потенциальные инвесторы на переговоры.

В 1992 году Александр Колигер стал организатором в Набережных Челнах I международного фестиваля джазовой музыки. Покинул Челны музыкант лишь в 2005 году.