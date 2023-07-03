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"Дети узнают об ответственности за прирученное существо": в Казани реализуется проект по борьбе с брошенным животными

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"Дети узнают об ответственности за прирученное существо": в Казани реализуется проект по борьбе с брошенным животными

Арина Жигульская

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В этом году в разных районах Казани планируют построить четыре площадки для выгула собак. В общественных пространствах будут проводиться встречи с кинологами, а дети в образовательных учреждениях получают знания по четырем просветительским программам. Все это проводится в рамках проекта "Казань - город без брошенных животных". Ему уже два года и важной частью проекта является именно просветительские мероприятия.

На базе школ и детских садов города реализуются программы "Мы в ответе за тех, кого приручили", "Лапные уроки", "Биоэтика" и "Уроки добра". На них дети могут узнать об ответственности за прирученное живое существо, получают знания об особенностях поведения животных, а также учатся понимать их базовые потребности. Помимо этого, детям внедряется идея не покупать собак и кошек, а забирать их из приютов.

Встречи собаководов проходят в парках и скверах на площадках для выгула животных. Здесь присутствуют кинологи, которые рассказывают об основных приемах дрессировки, проводят занятия и тренировки.

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