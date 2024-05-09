Chevrolet притерлась с машиной аварийной газовой службы в Казани на Ершова

В Казани автомобиль Chevrolet притерся с машиной аварийной газовой службы на Ершова. Оба транспорат двигались в сторону Советского района. По предварительной информации, в ходе движения они не смогли разъехаться из-за ремонта на дороге.

Заметных повреждений нет, однако водители продолжили стоять на месте происшествия. По этой причине там образовалась пробка. Подробности выясняются.

Ранее мы писали о том, что скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова.