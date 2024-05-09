Скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова

Скандал между 2 машинами случился на ул. Арбузова в Казани. Мужчина, который был за рулем «Лады», рассказал, что его авто специально поцарапал водитель Kia. Второй участник инцидента заявил, что все случилось из-за того, что владелец отечественной легковушки неправильно ехал.

По словам пассажиров Kia, повреждения на автомобилях довольно трудно увидеть, именно поэтому они предлагали разъехаться по своим делам. Однако водитель иномарки попросил компенсации за ущерб в размере более 100 тыс. рублей или оформиться на месте. По этой причине они остались на улице Арбузова и дожидаться сотрудников ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь».