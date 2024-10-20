Центр Казани капитально обработали от крыс перед БРИКС
В преддверии саммита БРИКС в Казани была проведена масштабная дератизация, чтобы снизить риск распространения инфекционных заболеваний, которые могут передаваться через грызунов.
Площадь обработки: 1022 гектара, что в два раза больше, чем обычно. Обработали улицы: Профсоюзная, Островского, Большая Красная, Татарстан, Габдуллы Тукая, Назарбаева, Мартына Межлаука и Нариманова.
Весной и осенью, с обработкой 60% и 40% запланированной площади соответственно.
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