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Бывший хоккеист Ак Барс Лукоянов подал заявление о банкротстве, чтобы списать долги

Бывший нападающий казанского "Ак Барса" Артем Л...

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Бывший нападающий казанского "Ак Барса" Артем Лукоянов, покинувший клуб в начале августа из-за "личных проблем вне льда", подал заявление в Арбитражный суд Татарстана о признании его банкротом. Как сообщается в картотеке суда, Лукоянов пытается списать долги, о которых ранее писали СМИ.

Напомним, что в августе появились сообщения о том, что у хоккеиста накопилось 4,5 миллиона рублей долгов. Лукоянов, проведший 13 сезонов в "Ак Барсе" и завоевавший с клубом Кубок Гагарина в 2018 году, в этом сезоне выступает за "Юнисон" из ВХЛ.

Суд пока не принял заявление Лукоянова, поскольку хоккеист не предоставил доказательств внесения 25 тысяч рублей на депозит суда, что является необходимым условием для начала процедуры банкротства.

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