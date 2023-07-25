Были совершены 293 поездки: жители Казани с ОВЗ активно используют социальное такси

Жители Казани с ОВЗ почти 300 раз воспользовались социальным такси за 3 с половиной месяца

В апреле от «Доброй Казани» начало работать социальное такси для граждан с особенностями здоровья. За эти несколько месяцев были совершены 293 поездки. Такси работает не только по Татарстану, но и по России. Среди поездок - перевозка детей в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования минздрава РФ, расположенного в Чебоксарах.

В работе социального такси используется автомобиль LADA Largus, который оборудован в соответствии с потребностями людей с инвалидностью. В машине есть поручни, пандусы и другие технические средства. Напомним, что сертификат на автомобиль «Доброй Казани» подарил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в день открытия коворкинга организации. Чтобы воспользоваться такси, необходимо позвонить по номеру 7 (843)558-74-18.