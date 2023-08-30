Были готовы водить совсем малышей: в Казани откроют татарскую театральную студию «Апуш. Нәниләр»

В Казани будет октрыта татарская театральная студия «Апуш. Нәниләр»

В Казани будет октрыта татарская театральная студия «Апуш. Нәниләр» - об этом просили родителей детей младшего возраста. Первый кастинг пройдет уже 3 сентября в клубе «Шарык

По результатам отбора сформируют две группы, в каждой из которых будет по 15 ребят. Из возраст - от четырех до восьми лет. Они смогут бесплатно посещать занятия вокалом, сценической речи, актерского мастерства и хореографии три раза в неделю. Уроки будут проводить артисты казанских театров и профессиональные педагоги.

Замруководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова рассказала, что главными инициаторами проекта стали родители детей младшего возраста. Она отметила, что были даже те, кто хотел бы водить в студию малышей, которым только исполнилось два года. Специалисты осознали потребность в организации, которая могла бы с самого детства воспитывать у ребят любовь к родному языку и пробуждать интерес к его изучению.

Кастинг в школу-студию пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу: ул.Татарстан, 8. Заявки можно подать до 2 сентября по электронной почте teatrstudio_kzn@mail.ru. В письме нужно указать ФИО, возраст и дату рождения ребенка, а также телефон родителей. Главное условие для участия – знание татарского языка. Подробности можно узнать по телефону: +7(927)032-22-85.