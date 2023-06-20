Была названа причина: стало известно, почему сокращение штата загса Татарстана отсрочили

Загс Татарстана назвал причиной отсрочки сокращения штата превышение нагрузки на 198%

Загс кабинета министров РТ планирует отложить сокращение предельной численности сотрудников из-за того, что возросла нагрузка. Отмечается, что расчетный норматив годового фонда рабочего времени в ведомстве был превышен на 198%, сообщает "БИЗНЕС Online".

До этого в ведомстве подготовили проект постановления кабинета министров РТ, согласно которому штат сотрудников управления загса будет сокращен на два работника с 1 января 2024 года. Изначально планировалось произвести сокращение с 1 июля 2023 года. В планах было сокращение штата с 16 до 14 сотрудников, а также месячного фонда оплаты труда по должностным окладам на 30 тысяч рублей.

В управлении загса кабмина РТ пояснили, что штатная численность ведомства - 14 единиц. Но с 1 января 2023 года штат был увеличен на две единицы.