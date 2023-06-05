Был дома один: в Нижнекамске маленький ребенок выпал из окна

В Нижнекамске 5 июня четырехлетний ребенок выпал из окна

Стало известно, что в Нижнекамске сегодня ночью, 5 июня 2023 года, около половины третьего ночи ребенок выпал из окна.

Как сообщают представители прокуратура РТ, мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома на улице Студенческой. Ребенка сразу же госпитализировали. Ночью малыш находился дома один, так как родители ушли на работу, а старший брат в гости.

Следственные органы проводят процессуальную проверку, а ее ход контролирует городская прокуратура.

В надзорном ведомстве напомнили о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в летний период. Сотрудники прокуратуры просят родителей не оставлять детей без присмотра, а также не класть на подоконник игрушки, так как они могут привлечь внимание малышей. Возле окон не должны стоять стулья, мебель, на которую ребенок может забраться. На окна советуют ставить замки с ограничителями.